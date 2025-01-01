Вашингтон, 1 января, 2025, 22:40 — ИА Регнум. Россиян нет среди пострадавших и погибших при наезде автомобиля на толпу людей в Новом Орлеане. Об этом сообщили 1 января в посольстве РФ в США.

Gerald Herbert/AP/TASS

В дипведомстве подчеркнули, что генеральное консульство России в Хьюстоне находится в контакте с полицией.

Родным и близким погибших в посольстве РФ в США выразили соболезнования, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Известно, что погибли как минимум 10 человек, ещё 30 пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 января грузовой автомобиль въехал в толпу в Новом Орлеане. Инцидент произошёл около 3:20 по местному времени на Бурбон-стрит. Пострадавших доставили в пять местных больниц.

Телеканал CBS News сообщал, что после того, как автомобиль врезался в толпу, водитель вышел из грузовика и начал стрельбу, после чего полиция открыла ответный огонь. Глава местного управления полиции Энн Киркпатрик проинформировала, что в ходе перестрелки два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. Злоумышленник был ликвидирован, сообщили в ФБР. Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане расследуется как потенциальный теракт.