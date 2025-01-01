Новый Орлеан, США, 1 января, 2025, 18:14 — ИА Регнум. Водителя, направившего грузовик в толпу людей в американском Новом Орлеане, ликвидировали полицейские. Об этом говорится в заявлении ФБР, опубликованном 1 января.

AP/TASS

По данным спецслужбы, мужчина умышленно давил людей машиной на Бурбон-стрит. В результате несколько человек погибли, десятки получили ранения.

«Затем преступник вступил в бой с местными правоохранительными органами и был убит», — цитирует заявление ФБР телеканал Fox News.

Преступление расследуется как теракт, также говорится в заявлении.

В департаменте полиции города сообщили, что число пострадавших увеличилось до 35 человек. Десять человек погибли. Двое полицейских, получивших ранение в перестрелке с нападавшим, находятся в стабильном состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 1 января грузовик на большой скорости въехал в группу людей, которые отмечали Новый год на Бурбон-стрит в Новом Орлеане, штат Луизиана. По словам очевидцев, водитель вышел из автомобиля и открыл огонь, на его выстрелы ответила полиция.

Специальный агент ФБР Алета Дункан сообщила, что на Бурбон-стрит были обнаружены предметы, похожие на самодельные взрывные устройства. Их исследуют сапёры, жителям рекомендовали покинуть район.