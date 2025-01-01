Новый Орлеан, США, 1 января, 2025, 16:21 — ИА Регнум. Два сотрудника полиции США получили огнестрельные ранения в ходе перестрелки с водителем грузовика, наехавшим на пешеходов в Новом Орлеане, сообщила в среду, 1 января, глава местного управления полиции Энн Киркпатрик, передаёт CNN.

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«Преступник открыл огонь по полицейским из машины после того, как разбил автомобиль. Двое полицейских получили огнестрельные ранения», — сказала Киркпатрик на пресс-конференции.

Представитель ФБР, в свою очередь, сообщил, что сотрудники бюро обнаружили на месте ЧП самодельные взрывные устройства. Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл назвала случившееся террористической атакой. В ФБР заявили, что пока не считают происшедшее терактом.

Как передавало ИА Регнум, ранее американские СМИ сообщили, что не менее 10 человек погибли и ещё 30 пострадали после того, как грузовой автомобиль въехал в толпу в Новом Орлеане. Полиция считает, что действия водителя были преднамеренными, отмечалось в сообщениях.

Инцидент произошёл в новогоднюю ночь, около 3:20 по местному времени, на Бурбон-стрит. Пострадавших доставили в пять местных больниц.

Телеканал CBS News сообщал, что после того, как автомобиль врезался в толпу, водитель вышел из грузовика и начал стрельбу, после чего полиция открыла ответный огонь, но не сумела задержать нападавшего.