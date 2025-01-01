Лесной, Свердловская область, 1 января, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Новогодняя ёлка, установленная на одной из площадей в городе Лесной Свердловской области, в ночь на 1 января загорелась из-за фейерверка, передаёт Telegram-канал «112».

EPA/ТАСС

В празднично украшенное дерево попал один из залпов фейерверка.

На опубликованных видеозаписях видно, что пиротехническая продукция запускалась в нескольких метрах от ёлки. Один из залпов попал в украшенное дерево, несколько ветвей в средней части которого сразу загорелись.

По данным Telegram-канала, ёлка сгорела.

Ранее обозреватель ИА Регнум Евгений Коновалов в своей статье отметил, что ночь на 1 января в России традиционно принесла не только яркие моменты праздника, но и трагические происшествия: нескольких граждан атаковала пиротехника, а другие стали жертвой несоблюдения техники безопасности в помещениях.

В новогоднюю ночь во многих регионах России желание «ярко повеселиться» ограничивается законом — такие меры были приняты из соображений безопасности, а также солидарности с бойцами нашей армии, которые сражаются на фронтах СВО, отметил ранее обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров.

Немецкие СМИ ранее проинформировали, что в новогоднюю ночь в Германии пять человек погибли из-за взрывов пиротехнических изделий, большинство из которых были самодельными. Кроме того, в Берлине полиция задержала около 330 человек за различные нарушения правопорядка.