Берлин, 1 января, 2025, 14:44 — ИА Регнум. В Германии в ночь на 1 января погибли пять человек из-за взрывов пиротехнических изделий, большинство из которых были самодельными, сообщает издание Der Spiegel.

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

«По меньшей мере пять человек погибли из-за инцидентов с фейерверками в канун Нового года в Германии», — сказано в публикации.

Уточняется, что два человека погибли в Саксонии, ещё три — в Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Гамбурге. В Берлине были организованы сотни операций, полиция задержала около 330 человек за различные нарушения правопорядка.

Также 1 января стало известно, что в подмосковном Красногорске загорелся автомобиль с фейерверками. Предположительно, инцидент произошёл после аварии. Водитель загоревшегося авто скрылся с места происшествия, правоохранительные органы начали проверку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ТЦ «Седьмое небо» 13-летний мальчик, сидя с друзьями на фуд-корте, достал петарду и поджёг её.

Пиротехническое изделие взорвалось в его руке, из-за чего у подростка травмирована кисть. Медики спасли подростку часть руки.