Москва, 1 января, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением создать в Сети страницу, на которой были бы представлены технологические достижениям Москвы. Об этом сообщил Кремль на своём сайте.

«Рекомендовать правительству Москвы рассмотреть вопрос о создании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» международной витрины, содержащей данные о технологических достижениях города Москвы, в том числе в сфере искусственного интеллекта», — говорится в перечне поручений российского по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Реализация этой инициативы должна повысить инвестиционную привлекательность столицы РФ и привлечь в страну зарубежных специалистов, работающих в указанной сфере. Доклад по этому предложению должен быть представлен до 1 марта 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Владимир Путин на международной конференции AI Journey назвал потрясающим эффект от применения искусственного интеллекта (ИИ) в сфере безопасности в Москве. Он подчеркнул, что российская столица вместе с Санкт-Петербургом и Екатеринбургом лидируют в рейтинге городов РФ уровню внедрения указанной технологии.

Президент также добавил, что искусственный интеллект применяется практически во всех областях жизни, включая жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, здравоохранение и образование.

В ноября 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что риски ИИ находятся не внутри России, а во внешних угрозах. Вместе с тем глава города призвал сначала стать конкурентными в мире, а потом уже думать, бояться искусственного интеллекта или нет.