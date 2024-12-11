Москва, 11 декабря, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал потрясающим эффект от применения ИИ в сфере безопасности в Москве. Столица вместе с Санкт-Петербургом и Екатеринбургом лидируют в рейтинге российских городов по внедрению искусственного интеллекта. Об этом он завил на международной конференции AI Journey.

РИА Новости/Александр Казаков/POOL

«Что касается умных городов, то мы действительно в нашей стране внедряем все эти возможности, и Москва является одним из мировых лидеров», — сказал президент.

Путин отметил, в этом году движение вперед продолжается, уже внедряются соответствующие национальные рейтинги.

«Москва занимает, безусловно, первое место, потом идет и Санкт-Петербург, Московская область, и Екатеринбург, Казань, Пермь. Все это отслеживается, и определенные оценки даются достижений в этой сфере», — отметил он.

По словам президента, искусственный интеллект применяется практически во всех областях жизни, включая жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, здравоохранение и образование.

Он также назвал потрясающим эффект от применения ИИ в сфере безопасности в Москве.