Москва, 8 ноября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Риски искусственного интеллекта (ИИ) находятся не внутри России, а во внешних угрозах. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной дискуссии «Искусственный интеллект: путь к общему благу или дорога к рабству?» форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

Иван Шилов ИА Регнум

«Искусственный интеллект — его риски сегодня не внутри страны. Наша страна находится в зоне жёсткой конкуренции, и сегодня, и, может быть, не так остро, но всегда стоял вопрос выживаемости. Наша страна не может быть слабой, она может быть только сильным конкурентом либо никакой», — заявил Собянин, добавив, что искусственный интеллект является вызовом, технологии, которые «будут применяться и в ядерном вооружении, и в обычном вооружении, а также в информационных войнах и самых высоких технологиях».

Мэр Москвы указал на то, что ракеты, которые атакуют Россию, уже работают с помощью искусственного интеллекта.

«От того, насколько мы будем конкурентны, зависит наша выживаемость», — отметил он, добавив, что нужно думать об этом, а не о том, что искусственный интеллект будет умнее людей и завтра люди станут его рабами.

Собянин призвал сначала стать конкурентными в мире, а потом уже думать, бояться искусственного интеллекта или не бояться.

«Надо бояться внешних вызовов, на сегодняшний день это проблема номер один», — указал мэр Москвы.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля президент России Владимир Путин заявил о важности развития технологии ИИ, за которой будущее. Российский лидер сравнил искусственный интеллект по важности с атомным или ракетным проектами в СССР.

IT-предприниматель, эксперт в области разработки программного обеспечения Игорь Ашманов в беседе с ИА Регнум, комментируя заявление Путина, согласился с тем, что технологию ИИ необходимо развивать. Он также заявил, что это нужно делать не только в гражданской, но и в военной сфере. По информации эксперта, противник уже применяет ИИ в беспилотниках.

Британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал словом года 2023 года «AI» (ИИ, искусственный интеллект). Роботы неожиданно для всех стали экспертами в человеческом языке, и это начали активно обсуждать, отмечается в материале.