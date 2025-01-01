Красногорск, 1 января, 2025, 11:39 — ИА Регнум. В подмосковном Красногорске загорелся автомобиль с фейерверками. Предположительно, инцидент произошёл после аварии. Об этом 1 января сообщили «Известия».

Кадр из видео

«Машина выехала на встречную. Водитель, я так понимаю, был в нетрезвом состоянии. Владельцы пострадавшей машины сказали, что случилось столкновение, после столкновения машина загорелась», — сообщил изданию исполняющий обязанности дознавателя лейтенант Юсупов.

На кадрах видно, как в объятом пламенем авто начали взрываться фейерверки. В результате происшествия автомобиль сгорел дотла.

Известно, что водитель загоревшегося автомобиля скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы начали проверку.

Из-за инцидента движение в сторону Подмосковья было перекрыто.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря на улице Воздвиженке в центре Москвы автомобиль BMW врезался в автобус, после чего загорелся. На место для тушения оперативно прибыл расчёт пожарных. Спасти водителя, заблокированного в салоне, не удалось. Пассажиры автобуса не пострадали.

21 декабря мужчина устроил поджог, запустив фейерверк в МФЦ в подмосковном Королёве. В результате в помещении оказались разбиты стёкла и загорелся потолок. Посетители выбежали из здания, злоумышленнику удалось скрыться.