Флорида, США, 1 января, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск станцевал на Новый год в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, которое принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу. Видео с этим моментом попало в сеть.

Paul Hennessy/Global Look Press

На записи видно, как предприниматель со своим сыном на плечах двигается под динамичный трек. Сам Трамп при этом стоит рядом и разговаривает по телефону.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря американская газета NYT писала, что Маск после выборов президента остался жить в арендованном у Трампа коттедже на территории его поместья Мар-а-Лаго во Флориде. Коттедж, в котором проживает Маск, находится недалеко от главного дома в Мар-а-Лаго, всего в нескольких сотнях футов от него.

Постоянное присутствие предпринимателя рядом с избранным президентом США Трампом стало существенно раздражать окружение политика. Отмечается, что недовольство вызывает активность Маска, который ведёт себя как сопрезидент и продвигает своё видение президентства Трампа, а также участвует в принятии важных кадровых решений.