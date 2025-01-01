Вашингтон, 1 января, 2025, 13:21 — ИА Регнум. Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции стали практически неуловимыми для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 31 декабря сообщила газета The New York Times.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дело в том, что бойцы Вооружённых сил России активно применяют электроскутеры, квадроциклы и мотоциклы для повышения скорости и эффективности передвижения на линии боевого соприкосновения, что усложняет их обнаружение и поражение украинскими войсками.

«Поразить всего одну единицу оборудования, перевозящую 15 человек, можно довольно легко. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, то это очень большая проблема», — процитировало издание слова офицера ВСУ Дмитрия Павленко-Крыжешевского.

По его словам, украинские военные признали, что ВС РФ способны поддерживать изнурительный темп боевых действий. Россия располагает значительными резервами, добавил украинский боец.

Как сообщало ИА Регнум, британский военный аналитик Александр Меркурис 30 декабря заявил, что ВСУ испытывают серьёзные проблемы, и положение ухудшается по всей линии фронта. По его словам, украинские силы сталкиваются с нехваткой личного состава и вооружений, что затрудняет для ВСУ продолжение боевых действий.

Украинский военный Александр Северенник, взятый в плен на красноармейском направлении, сообщил, что у украинской армии очень мало западной техники. В основном она старая, оставшаяся с советских времён.

Американская газета The Washington Post со ссылкой на источники 12 октября сообщила, что бойцы Вооружённых сил России значительно улучшают свой военный потенциал на Украине, используя трофейные терминалы Starlink. С его помощью российские бойцы стали более мобильными. Они используют спутниковый интернет для улучшения координации во время ударов по противнику.

Это также позволяет ВС РФ увеличивать число вылетов беспилотников и наносить удары по подразделениям ВСУ точным артиллерийским огнём.