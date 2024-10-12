Вашингтон, 12 октября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил (ВС) России значительно улучшают свой военный потенциал на Украине, используя трофейные терминалы Starlink, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Павел Лисицын/РИА Новости

«У украинской армии, уступающей по вооружению и численности, было одно важное преимущество перед врагом: интернет через терминалы Starlink. Теперь он есть и у русских», — сказано в публикации.

Авторы материала отметили, что российские бойцы стали более мобильными, имея в своём арсенале терминалы украинского Starlink. С его помощью подразделения используют спутниковый интернет для улучшения координации во время ударов по противнику.

Это также позволяет ВС РФ увеличивать число вылетов беспилотников и наносить удары по подразделениям ВСУ точным артиллерийским огнём. При этом в публикации газеты указано, что США никак не могут повлиять на то, что данные терминалы попадают в руки российских солдат.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что обстановка на фронте для украинских формирований остаётся крайне сложной. По его словам, бойцам ВСУ придётся нынешней осенью сделать всё возможное для достижения поставленных целей.

Военный корреспондент Дмитрий Стешин 30 сентября рассказал, что успех наступления российских военных зависит от многих факторов. В числе таковых он назвал растянутость фронта и низкую мотивацию бойцов ВСУ, а также тактическое планирование и использование эффекта неожиданности армией России.