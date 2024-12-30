Донецк, 30 декабря, 2024, 10:48 — ИА Регнум. В Вооружённых силах Украины (ВСУ) очень мало западной техники. Об этом 30 декабря рассказал украинский военный Александр Северенник, взятый в плен на красноармейском направлении.

Сергей Корсун ИА Регнум

Пленный сообщил, что военные получили машину «Тойота» из Саудовской Аравии. По его словам, чехи её переделали и прислали украинским военным.

«Техника старая, новой техники я здесь практически не видел. Советская техника, которая осталась», — подчеркнул Северенник в беседе с ТАСС.

Пленный сообщил, что его мобилизовали в 2022 году, никакого обучения не проводили. Все учебные занятия проходили в подразделениях по желанию военных, добавил Северенник.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Андрей Белоусов 16 декабря сообщил, что за год в зоне проведения СВО российские формирования уничтожили более 58 тыс. единиц различного вооружения и техники ВСУ. В том числе 18 тыс. — иностранного производства. Украинские подразделения за 2024 год потеряли более 560 тыс. военных убитыми и ранеными.

Генеральный штаб украинских войск 22 декабря заявил, что на всей линии боевого соприкосновения ситуация для Вооружённых сил Украины остаётся сложной. В штабе отметили, что с точки зрения технологического оснащения и численности личного состава российская армия сохраняет превосходство над ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин 28 декабря заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский клянчит у своих западных хозяев как ракеты, так и прочую военную технику. При этом он призвал не забывать, что у России на вооружении стоят ракетные комплексы «Калибр», гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и «Циркон», не имеющие аналогов в мире.

Зеленский 11 октября сообщил, что украинские войска испытывают «острый дефицит» в некоторых видах военной техники.