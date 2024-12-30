Лондон, 30 декабря, 2024, 15:17 — ИА Регнум. ВСУ испытывают серьёзные проблемы, и положение ухудшается по всей линии фронта. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Уничтоженная техника ВСУ

«На линии фронта ситуация складывается таким образом, что украинское сопротивление, похоже, ослабевает…» — сказал он в своём YouTube-канале.

Меркурис уточнил, что украинские силы сталкиваются с нехваткой личного состава и вооружений. По его словам, сложившая ситуация затрудняет для ВСУ продолжение боевых действий.

Эксперт предположил, что российские войска вскоре могут освободить город Курахово и посёлок Великая Новосёлка в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска почти полностью освободили жилую зону в Курахово. По его словам, ВСУ продолжали удерживать лишь городскую теплоэлектростанцию.

29 декабря глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов проинформировал, что Вооружённые силы России взяли штурмом административные здания ТЭЦ в Курахово. Он также уточнил, что российские войска продвинулись в западном направлении более чем на 4 км и закрепились на новых позициях, в результате чего в рядах ВСУ наблюдается паника.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ежедневно поступает информация о том, что ВС РФ успешно продвигаются в Дзержинске, освобождая город от украинских формирований. Он уточнил, что российские военные в этом населённом пункте занимают более выгодные позиции и высоты.