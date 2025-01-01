Донецк, 1 января, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Российские военные нанесли поражение украинским формированиям в районах населённых пунктов Курахово, Часов Яр и Дальнее в ДНР. Об этом 1 января сообщило Министерство обороны РФ.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, пехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Дальнее и Курахово», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

В боях участвовали подразделения российской группировки войск «Юг», которая смогла занять более выгодные рубежи. На указанном направлении российским военным также удалось отразить контратаку штурмовой группы ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря военкор Юрий Котенок написал, что Курахово освобождён от ВСУ. Вместе с тем он уточнил, что на окраинах города продолжают находиться разрозненные отряды ВСУ. Военкор отметил, что Вооружённые силы РФ зачищают Курахово от остатков противника.

1 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов проинформировал, что российские военные приступили к зачистке от украинских формирований села Шевченко в западной части ДНР. Он добавил, что на этом направлении бои также ведутся в районе сёл Дачное и Янтарное.