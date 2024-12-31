ДНР, 31 декабря, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Город Курахово в Донецкой Народной Республике освобождён от украинских боевиков. Об этом сообщил в Telegram-канале военкор Юрий Котенок в преддверии наступления 2025 года.

ИА Регнум

«Курахово — наш… В целом город освободили. С наступающим!» — написал Котенок.

Военкор добавил, что есть ещё «по окраинам кое-где укропы», идёт зачистка.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за последние несколько недель потеряли на кураховском направлении по меньшей мере три батальона.

В структурах также уточнили, что речь идёт о потерях ВСУ не только в самом городе, но и среди подразделений в его окрестностях.

29 декабря глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов проинформировал, что ВС РФ взяли штурмом административные здания ТЭЦ в Курахово. Он также уточнил, что российские войска продвинулись в западном направлении более чем на 4 км и закрепились на новых позициях, в результате чего в рядах ВСУ наблюдается паника.

За прошедший год Вооружённые силы России освободили 214 населённых пунктов в зоне проведения спецоперации и в Курской области, сообщили в Минобороны России 31 декабря.