Донецк, 1 января, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Российские военные приступили к зачистке от украинских формирований села Шевченко в западной части ДНР. Об этом сообщил журналистам председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска выбили противника к западным окраинам Шевченко. Начата зачистка села», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По информации Рогова, основная борьба ведётся за опорные пункты, которые находятся на высотах севернее указанного населённого пункта. Также, как уточнил сопредседатель координационного совета, бои идут в районе сёл Дачное и Янтарное.

Рогов заметил, что ВСУ превратили Янтарное в свой укрепрайон. Он также сообщил, что российские военные захватили опорные пункты противника в восточной части этого села и ведут активное наступление.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря военкор Юрий Котенок написал, что город Курахово в ДНР освобождён от ВСУ. Вместе с тем он уточнил, что на окраинах населённого пункта продолжают находиться разрозненные отряды ВСУ. Котенок отметил, что Вооружённые силы зачищают Курахово от остатков противника.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис предположил, что в первых числах января российские военные освободят посёлок Великая Новосёлка на времевском направлении в ДНР. Он также проинформировал, что подразделения ВСУ, находящиеся в этой части фронта, просили об отступлении, но командование украинской армии проигнорировало их просьбу.