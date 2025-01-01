Вена, 1 января, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Поставки газа в Австрию по-прежнему гарантированы, несмотря на остановку транзита российского топлива через территорию Украины. Об этом заявили в австрийском министерстве энергетики.

Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

«Для поддержания бесперебойных и неограниченных поставок газа в любое время участники рынка обратились к альтернативным источникам газа, например, через пункты входа из Германии или Италии, а также из австрийских хранилищ. Это позволило компенсировать ограничения в поставках. Поставки в Австрию по-прежнему гарантированы», — отметили в ведомстве.

В минэнерго Австрии уточнили, что остановка транзита была не спонтанной, а ожидаемой, поэтому они сумели подготовиться к этому событию заранее. Согласно опубликованному релизу ведомства, на 30 декабря 2024 года уровень газа в хранилищах республики составлял 78,53%.

Как передавало ИА Регнум, 1 января 2025 года завершился срок действия контракта между РФ и Украиной о транспортировке российского газа в Европу. Киев отказался его продлевать.

В словацком министерстве экономики также заявили, что страна обеспечена газом на случай возможной остановки транзита российского голубого топлива через территорию Украины, однако такое решение киевского режима приведёт к негативным последствиям. В ведомстве уточнили, что только при платежах за транзит газа, который будет идти с запада, а не с востока, как раньше, словацким компаниям придётся заплатить на 177 млн евро больше.

31 декабря на фоне вероятной остановки транзита российского газа через территорию Украины в ходе биржевых торгов цена на газ в Европе достигла максимума за год. По данным британской биржи ICE, цена на природный газ за сутки выросла на 4%.