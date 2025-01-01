Белгород, 1 января, 2025, 10:12 — ИА Регнум. Над Брянской областью 1 января сбили два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Telegram/Zelenskiy / Official

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолётного типа», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Через час Богомаз сообщил о ещё одном сбитом дроне. В результате атаки никто не пострадал. разрушений также не зафиксировали. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, российские военные в ночь на 1 января сбили один украинский беспилотник самолётного типа над территорией Курской области.

Днём 31 декабря силы ПВО уничтожили пяти украинских беспилотников над Ростовской и Астраханской областями.

В ночь на 31 декабря над подразделения противовоздушной обороны уничтожили в небе над восемью регионами России 68 вражеских беспилотников, сообщало МО РФ. Больше всего дронов — 25 — сбили над Брянской областью. Ещё 17 дронов перехватили над Крымом, 11 — над Краснодарским краем, десять — над Смоленской областью, два — над Тверской, по одному — над Ростовской, Курской и Калужской областями.