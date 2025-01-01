Москва, 1 января, 2025, 10:06 — ИА Регнум. Российские граждане начали спокойно относится к любому мнению о них в других странах, в том числе к русофобским идеям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Нам стало всё равно, что они там — русофобят или не русофобят. Любите? Прекрасно. Поздравляем вас. Наконец-то вы обрели гармонию и что-то поняли. Вас подбешиваем мы? Продолжаете беситься? Сочувствуем или не сочувствуем, потому что это уже переходит грани разумного», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Официальный представитель МИД РФ предположила, что для жителей страны указанный вопрос стал важен, вероятно, из-за многочисленных нападений на Россию с начала её существования. Захарова пояснила, что российский народ внимательно следит за реакцией из-за границы, пытаясь понять, агрессивное ли это отношение или нет.

Кроме того, дипломат не исключила, что интерес россиян к заграничному восприятию может быть следствием популяризации голландских, французских и немецких порядков в России в прошлом.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что отношения России и Запада нормализуются, поскольку в этом заинтересованы обе стороны. Он уточнил, что РФ развивает и намерена продолжать развивать сотрудничество с другими, дружественными ей странами.

7 ноября Путин отметил, что непонимание, незнание и жадность Запада привели к конфликтам западных государств с Россией и другими странами. Президент также вспомнил слова одного из политических деятелей США, который в конце 90-х утверждал, что Соединённые Штаты будут относиться к РФ не как к побеждённому противнику, а как к тупому предмету в своих руках.