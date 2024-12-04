Москва, 4 декабря, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Отношения России и Запада должны нормализоваться, потому что в этом заинтересованы обе стороны, заявил 4 декабря президент Владимир Путин.

Владимир Гердо/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

При этом сейчас Россия развивает и намерена продолжать развивать сотрудничество с другими, дружественными ей странами, отметил глава государства в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!».

«Несмотря на вот этот возможный и, надеюсь, неизбежный процесс нормализации, всё-таки значительный объём нашего сотрудничества не только сохранится, но и будет развиваться с нашими сегодняшними партнёрами, как мы говорим сегодня, с дружественными странами, потому что это просто неизбежный процесс», — заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ходе своего выступления на форуме глава государства отметил, что вложения в российскую экономику из дружественных стран значительно выросли, а те, кто препятствовал инвестированию в РФ, уже пожалели об этом.

Президент также напомнил, что Россия не выгоняла западный бизнес и никого не выдавливала со своего рынка. Многие компании из США и стран Европы вопреки политическому давлению со стороны властей собственных стран с российского рынка не уходили, отметил Путин.

Глава государства также заявил, что в 2022 году ряд западных стран разрушили торговые отношения с Россией, складывавшиеся десятилетиями, и тем самым проявили себя как ненадёжные партнёры. РФ в настоящее время укрепляет свои связи с перспективными партнёрами, добавил президент.