Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Непонимание, незнание и жадность Запада привели к конфликтам с Россией, заявил 7 ноября президент России Владимир Путин в ходе выступления на Международном дискуссионном клубе «Валдай».

РИА Новости/Кристина Кормилицына

Он также вспомнил слова одного из американских политических деятелей США, который в конце 90-х утверждал, что США будут относиться к РФ не как к побеждённому противнику, а как к тупому предмету в своих руках.