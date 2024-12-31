Астана, 31 декабря, 2024, 21:03 — ИА Регнум. В Казахстане суд взыскал с пенсионера, имеющего двойное гражданство, незаконно полученные пенсионные выплаты в размере 8,9 млн тенге (1,9 млн руб.), сообщила пресс-служба прокуратуры Астаны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Житель города, имея гражданство Казахстана и Российской Федерации, на протяжении 10 лет одновременно на территории двух государств получал пенсию», — сообщает пресс-служба прокуратуры Астаны в Telegram-канале.

Новость дополняется