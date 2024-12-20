Астана, 21 декабря, 2024, 02:02 — ИА Регнум. Три человека с российским гражданством были оштрафованы и выдворены из Казахстана. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«По прилёте авиарейса «Москва-Караганда» сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту города совместно с пограничной службы КНБ РК выявлены и задержаны трое пассажиров, нарушившие законодательства Республики Казахстан о гражданстве», — уточнили в полиции.

По данным ведомства, нарушителями оказались 23, 40 и 48-летние россияне. По решению суда иностранных граждан привлекли к административному штрафу в размере более 140 тыс. рублей и выдворили за пределы Казахстана с ограничением на въезд в республику в течение пяти лет.

С начала года за нарушение миграционного законодательства полицейские Казахстана привлекли к административной ответственности 3629 иностранцев, из них суд выдворил за пределы страны 1077 человек, также было выявлено 412 лиц с двойным гражданством.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал поставить все перемещения иностранцев под жёсткий контроль. Он напомнил, что с 1 декабря в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области реализуется первый этап эксперимента по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан.

Миграционный вопрос в России является чувствительным и острым, хотя в Европе он стоит ещё острее, заявил 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин. Глава государства добавил, что для сокращения числа мигрантов в России нужно повышать производительность труда.