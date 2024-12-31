Лондон, 31 декабря, 2024, 21:24 — ИА Регнум. Власти нескольких городов Великобритании отменили мероприятия в честь Нового года из-за непогоды — сильного ветра и дождя, сообщила во вторник, 31 декабря, газета The Guardian.

Праздничные мероприятия были отменены в Блэкпуле, на пристани Ньюкасла, на острове Уайт и в Рипоне. Метеорологи ранее выпустили целый ряд предупреждений о непогоде почти на всей территории Британии до 2 января.

Кроме того, ассоциация железнодорожных компаний National Rail предупредила о возможных проблемах с движением поездов по всей территории страны также до 2 января из-за дождей, снегопадов и сильного ветра.

Как передавало ИА Регнум, в Москве к празднованию Нового года и Рождества установили свыше 4,5 тыс. объёмных декоративных конструкций. Атмосферу праздника создают световые конструкции и работающая круглосуточно подсветка. В столице появилось множество световых тоннелей и арок, навесы из гирлянд, гигантских ёлочных шаров. Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсили около 1 тыс. елей.

В эту новогоднюю ночь во многих регионах России желание «ярко повеселиться» будет ограничено законом — такие меры были приняты из соображений безопасности, а также солидарности с бойцами нашей армии, которые сражаются на фронтах СВО, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров.