Нью-Йорк, США, 31 декабря, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 500 очков (165 голов и 335 передач) при играх за эту команду. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В указанной профессиональной спортивной организации отметили, что спортсмен побил клубный рекорд по скорости достижения этой отметки. 30 декабря Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Флоридой», обыгравшей «Рейнджерс» со счётом 3:5.

Для накопления 500 очков Панарину понадобилось принять участие в 384 играх. Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Марку Мессье, который достиг такого же результата в НХЛ после 406 матчей.

Как сообщало ИА Регнум, в середине ноября клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» подарил российскому нападающему Евгению Малкину золотую клюшку в честь 500 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. Церемония прошла в Питтсбурге перед матчем регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингс».

16 ноября российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил достижение канадца Горди Хоу 56-летней давности. Он отдал результативный пас в матче регулярного чемпионата лиги против «Колорадо Эвеланш». По результатам игры Овечкин набрал 20-е очко за сезон — 10 голов и 10 передач.