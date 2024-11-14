Питтсбург, США, 14 ноября, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» подарил российскому нападающему Евгению Малкину золотую клюшку в честь 500 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ.

© Jeanine Leech/Icon Sportswire, v/Global Look Press

Церемония прошла в Питтсбурге перед матчем регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингс». В ней приняли участие родители Малкина Владимир и Наталья, а также сын Никита.

Кроме того, видеопоздравления оставили другие игроки НХЛ, среди которых капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Малкин забил свой 500-й гол в карьере в НХЛ в матче против «Баффало Сейбрз», который прошёл 17 октября. Он стал вторым в истории лиги российским хоккеистом, которому удалось достичь этой отметки. Первым был Овечкин, который сейчас является вторым снайпером в истории лиги с 863 шайбами.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября Овечкин сократил разрыв с канадцем Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он оформил дубль в матче с «Сент-Луис Блюз». Таким образом, российскому хоккеисту до рекорда осталась 31 шайба.