Курск, 31 декабря, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по формированиям ВСУ в приграничных районах в Курской области. Об этом сообщило 31 декабря Министерство обороны РФ.

Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, шести механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Бои проходили в районах населённых пунктов Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Марьевка, Махновка, Нижний Клин, Новая Сорочина и Черкасское Поречное. Российским военным также удалось отразить контратаку штурмовой группы противника.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря Минобороны РФ проинформировало, что бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка российских Воздушно-десантных войск из города Феодосия (Крым) взяли штурмом опорный пункт украинских формирований в приграничных районах Курской области. Объект расположен в одном из заброшенных зданий. Десантники действовали при поддержке артиллерии.

16 декабря британский журнал The Economist выпустил статью в которой говорилось, что положение ВСУ после вторжения в Курскую область становится всё хуже. По словам одного из украинских офицеров, рассказ которого привели в публикации, российские войска имеют огромное преимущество как в личном составе, так и в вооружении, технике. Боец признал, что Украина терпит неудачи и потеряла «около половины» территорий, которые ранее контролировала.