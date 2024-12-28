Курск, 28 декабря, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Военные гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) из Феодосии штурмом взяли расположенный в одном из заброшенных зданий опорный пункт украинских формирований в приграничных районах Курской области. Об этом 27 декабря сообщило Министерство обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Уточняется, что российские десантники взяли находившийся в разрушенном здании одного из населённых пунктов в курском приграничье опорный пункт противника при поддержке артиллерии. Также ими было улучшено положение по переднему краю.

В ведомстве уточнили, что бойцы ВДВ в ходе разведки и доразведки с воздуха выявили огневые средства противника и местонахождение украинских военных в подвале дома, после чего на место выдвинулась штурмовая группа. Деморализовав противника точными ударами артиллерии и подавив огневые средства, российские военные начали штурм. Часть украинских боевиков сложили оружие и сдались в плен, оказавших сопротивление уничтожили.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря стало известно, что разведчик ВС РФ с позывным Кучер с перебитой рукой 12 дней в одиночку удерживал опорный пункт под Курахово в Донецкой Народной Республике. После получения приказа отходить военный пробрался к своим по простреливаемой дороге, по которой с трудом пробираются здоровые.

Расчёты российских реактивных систем залпового огня «Град» 25 декабря уничтожили опорные пункты и пехоту украинских формирований в курском приграничье. При этом они показали высокий профессионализм и оперативность.