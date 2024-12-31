Нижний Новгород, 31 декабря, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Нижегородской области, сообщили 31 декабря в ГУ МВД по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По предварительным данным, водитель автомобиля «Черри» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «Фольксваген», за рулём которого была женщина.

«В медицинское учреждение доставлены шестеро пострадавших, в том числе двое детей», — сказано в сообщении.

29 декабря ИА Регнум передавало, что в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ставрополе четыре человека погибли и ещё пять пострадали.

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