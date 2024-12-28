Бийск, Алтайский край, 28 декабря, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Под Бийском в Алтайском крае столкнулись 29 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

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По данным ведомства, на дороге была ограниченная видимость, водитель автомобиля «Шевроле-Нива» не справился с управлением и въехал в машину, которая двигалась впереди. Это спровоцировало череду столкновений.

«Водители следом идущих автомобилей не учли сложные дорожные условия и допустили столкновения с теми автомобилями, которые были вынуждены остановиться впереди», — говорится в Telegram-канале ГАИ.

Сообщается, что никто не пострадал, но автомобилям нанесён ущерб. Работают семь экипажей ДПСВ районе ДТП организовали пункт обогрева.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря под Красноярском из-за ДТП перекрыли трассу «Сибирь». Столкнулись две грузовые машины и легковой автомобиль Toyota. Грузовики после столкновения загорелись. Информации о пострадавших нет.

14 декабря два десятка автомобилей столкнулись на трассе М4 в Домодедове. В ДТП попали и грузовые и легковые машины. Движение по трассе было затруднено. О пострадавших не сообщили.