Ставрополь, 29 декабря, 2024, 18:45 — ИА Регнум. В результате столкновения двух легковых автомобилей в Ставрополе четыре человека погибли и ещё пять пострадали. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщил источник РЕН ТВ.

кадр из видео

По его информации, авария произошла на 3-м километре трассы «Северный обход».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

Накануне, 28 декабря, под Бийском в Алтайском крае произошло столкновение сразу 29 автомобилей. На дороге была ограниченная видимость, и водитель автомобиля «Шевроле Нива» въехал в машину, которая двигалась впереди. Это спровоцировало череду столкновений.