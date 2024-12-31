Одесса, Украина, 31 декабря, 2024, 12:57 — ИА Регнум. В Одессе прогремели взрывы. Об этом 31 декабря сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В городе слышны взрывы», ― написал он в Telegram-канале.

Других подробностей Труханов не привёл.

По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в настоящий момент в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 31 декабря взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели в Киеве и Киевской области. Позднее в столице Украины прогремела серия повторных взрывов. О них на фоне объявленной в 03:56 мск воздушной тревоги сообщил телеканал «Общественное». Также взрывы были слышны в Шостке Сумской области.

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в тот же день сообщил, что российские войска нанесли серию ударов по военным целям в городе Шостке Сумской области Украины. По данным подполья, в 4 утра был прилёт в районе завода «Импульс», где находилась группа украинских военных. Ракетным ударом поразили около десяти единиц техники и до роты личного состава ВСУ.

Также в Шостке уничтожили оружейный склад и корпус, в котором размещался расчёт БПЛА. Украинские войска потеряли убитыми и ранеными несколько десятков человек.

30 декабря воздушную тревогу объявили в Киевской и ещё семи областях Украины.