Украина, 31 декабря, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Российские войска нанесли серию ударов по военным целям в городе Шостке Сумской области Украины, поразив живую силу и технику ВСУ. Об этом сообщил 31 декабря в Telegram-канале координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

По данным подполья, в 4 утра был прилёт в районе завода «Импульс», где находилась группа украинских военных.

«Ракетным ударом поразили около десяти единиц техники и до роты личного состава», — уточнил Лебедев.

Также в Шостке поражены оружейный склад и корпус, в котором размещался расчёт БПЛА. Украинские войска потеряли убитыми и ранеными несколько десятков человек.

Прилёт в том же направлении, зафиксированный около 3:30, сопровождался серьёзной и продолжительной детонацией. ВС РФ поразили склад, которым пользовались украинские подразделения по пути на север.

В начале пятого утра два удара были нанесены по Шостке в направлении парка Свеса. Целями стали корпуса с операторами дронов, склады с ударными БПЛА и боезапасом.

«Сопротивление сообщает о нескольких десятках погибших и раненых», — добавил Лебедев.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 31 декабря в Киеве прогремели несколько серий взрывов. Также взрывы раздавались в Шостке Сумской области.

По информации подполья, украинские спецслужбы планируют совершить провокации в Николаеве с использованием осколков российских боеприпасов. На это указывает, в частности, активное присутствие в городе людей с опознавательными знаками ООН. Не исключено, что провокации и диверсии могут быть организованы в праздничные дни, полагают в подполье.

25 декабря Лебедев информировал об ударе российских военных по ТЭЦ в городе Зеленодольске в Днепропетровской области, вызвавшем сильный пожар. Позже в Минобороны РФ сообщили, что по критически важным энергообъектам Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса, был нанесён массированный удар.