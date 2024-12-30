Киев, 30 декабря, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили в Киевской и ещё семи областях Украины, следует из данных онлайн-карт украинского Министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сирены прозвучали в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря Вооружённые силы России нанесли новые удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, которые обеспечивают деятельность военно-промышленного комплекса Украины.

29 декабря ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и площадке запуска дронов Вооружённых сил Украины. В этот же день во временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы.

Ранее, 22 декабря, воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины. Информации от Минобороны РФ по этому поводу не поступало.

В российском оборонном ведомстве неоднократно отмечали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.