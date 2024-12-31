Киев, 31 декабря, 2024, 04:54 — ИА Регнум. На Украине ночью 31 декабря серия повторных взрывов прогремела в Киеве. Также взрывы были слышны в Шостке Сумской области.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

О повторных взрывах в Киеве на фоне объявленной в 03:56 мск воздушной тревоги сообщил телеканал «Общественное». Мэр города Виталий Кличко написал в Telegram-канале, что в украинской столице сработала система ПВО.

Издание «Зеркало недели» сообщило о серии взрывов в Шостке Сумской области.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Киеве, Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской, Хмельницкой, Харьковской областях. Также сирены взвыли в подконтрольных ВСУ районах Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 31 декабря взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели в Киеве и Киевской области.

Неизвестные вечером 30 декабря взломали украинское телевидение и транслировали предупреждение о грозящем ударе баллистическими ракетами «Орешник» в ближайшие часы.