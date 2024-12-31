Киев, 31 декабря, 2024, 04:19 — ИА Регнум. На Украине ночью 31 декабря взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели в Киеве и Киевской области.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

О взрывах в украинской столице сообщил телеканал «Общественное». Издание «Зеркало недели» написало о взрывах в Киевской области.

Подробной информации об инцидентах нет. Комментарии от местных властей не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве воздушную тревогу объявили в 03:56 мск. По области сирены взвыли в 03:58.

Также об опасности с воздуха предупредили население Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черкасской, Житомирской, Винницкой и Черниговской областей.

Как сообщало ИА Регнум, неизвестные вечером 30 декабря взломали украинское телевидение и транслировали предупреждение о грозящем ударе баллистическими ракетами «Орешник» в ближайшие часы.

Назначенный Киевом так называемый глава госадминистрации Запорожской области Иван Фёдоров 28 декабря заявил, что на временно подконтрольной ВСУ части региона за сутки прогремело как минимум 397 взрывов. По его словам, в результате этого были повреждены несколько объектов инфраструктуры.