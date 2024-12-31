* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 31 декабря, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор актёру Алексею Панину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемому в публичном оправдании терроризма. О решении суда сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Панин

Издание отметило, что приговор Панину оставлен без изменения.

В сентябре суд заочно приговорил Панина к шести годам колонии общего режима и на три года запретил ему администрировать интернет-ресурсы.

Панин в октябре 2022 года разместил в Telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в отношении Панина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»). После этого актёра объявили в розыск. Ему грозило до семи лет лишения свободы.

В феврале 2023 года бежавший из России Панин принял участие в концерте в Испании в поддержку ВСУ, на котором выступал украинский артист Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки. Данилко выкрикивал со сцены русофобские фразы. Панин в футболке с антироссийским принтом активно танцевал под его репертуар, затем выскочил на сцену и также произнёс речь в поддержку происходящего.