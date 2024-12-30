Москва, 30 декабря, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Руководство Вооружённых сил Украины (ВСУ) пять раз отказывало в выводе оставшихся украинских бойцов, которые пытаются удержать позиции в Великой Новосёлке Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил 30 декабря председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке на три четверти находится в окружении. На сегодняшнее утро ВСУ пять раз запрашивали эвакуацию и пять раз получили отказ», — передаёт его слова ТАСС.

Великая Новосёлка расположена на западе ДНР, недалеко от границы с Запорожской областью. В населённом пункте расположен крупнейший логистический центр украинских подразделений, который позволял организовывать снабжение ВСУ к югу и западу.

27 ноября ИА Регнум передавало, что российские военные взяли под огневой контроль все линии снабжения и транспортные коридоры украинских формирований в посёлке Великая Новосёлка.

23 ноября Рогов рассказал, что российские военные вышли на окраины посёлка Великая Новосёлка. По его словам, украинские боевики оборудовали в этом населённом пункте крупный командный и логистический пункт.

Ранее военнопленный, командир роты подразделения морпехов ВСУ Сергей Таранюк рассказал, что личный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ оказался брошенным командованием во время боёв за Мариуполь весной 2022 года.