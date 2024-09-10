Мариуполь, ДНР, 10 сентября, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Личный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ оказался брошенным командованием во время боёв за Мариуполь весной 2022 года. Об этом рассказал военнопленный, командир роты подразделения морпехов ВСУ Сергей Таранюк.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сначала планировалось, что все выходим, было распределено, кто на какой технике выходит, как прорывается, всё построили. После этого всё сорвалось, командир бригады уехал. Хаос начался», — пояснил он в беседе с «РИА Новости».

Таранюк добавил, что командир 36-й бригады Владимир Баранюк бросил своё подразделение перед попыткой подчиненных прорвать окружение. По словам пленного, командующий сел на свой БТР-60 и со своими заместителями, начальник штаба, заместитель командира бригады по боевой подготовке проехали мимо колонны и скрылись. После этого связь с ними пропала, продолжил Таранюк.

Вскоре батальон 36-й бригады морской пехоты пошёл на прорыв. В результате подразделение частично уничтожили, кого-то взяли в плен. Другая часть морпехов с вновь назначенным командиром батальона Сергеем Волынским (Волына) ушла под защиту националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Затем находившихся на заводе «Азовсталь» боевиков пленили.

Командир 36-й бригады морской пехоты украинских войск, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начштаба полковник Дмитрий Кормянков попали в плен ВС РФ после попытки выйти с завода «Азовмаш». Они рассказывали, что у иностранных инструкторов, руководивших подготовкой нацподразделений, снабжение было лучше, чем у ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября военнопленный Вячеслав Аржаков, мобилизованный в Вооружённые силы Украины в 58 лет, заявил, что сослуживцы и командование бросили его под Сергеевкой в Донецкой Народной Республике. Изначально на позиции вместе с ним были пять военнослужащих ВСУ. Четверо из них сбежали. Через некоторое время оставшийся с ним сослуживец также покинул позицию после сообщения о приближении подразделений ВС РФ. Военнопленный добавил, что, будучи брошенным, решил спрятаться и дождаться подходящего времени для сдачи в плен.