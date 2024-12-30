Москва, 30 декабря, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна, задержанного полицией в Москве, отпустили под подписку о невыезде. Об этом 30 декабря сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян.

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«По сведениям, полученным Главным управлением криминальной полиции МВД Армении, в Москве сотрудниками полиции Тверского района был обнаружен и задержан бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян. В отношении Карапетяна избрана мера пресечения ― подписка о невыезде», ― процитировал ТАСС Саргсяна.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря Telegram-канал «112» сообщил о задержании в Москве Карапетяна, объявленного в Армении в розыск по нескольким уголовным статьям. Задержание произошло днём на Тверской улице в центре столицы.

В Армении Карапетяна объявили в розыск в рамках расследования дел по статьям Уголовного кодекса о незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями и злоупотреблении властью. В качестве меры пресечения в отношении Карапетяна в Армении заочно избрали подписку о невыезде.

Должность министра обороны Армении Карапетян занимал менее четырёх месяцев в 2021 году. На этот пост его назначили 2 августа, а уже 15 ноября отстранили от должности. Новым главой минобороны страны был назначен Сурен Папикян. В тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию страны.