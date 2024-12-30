Москва, 30 декабря, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Экс-министр обороны Армении генерал-майор Аршак Карапетян, объявленный в Армении в розыск по нескольким уголовным статьям, задержан в Москве. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщил Telegram-канал «112».

Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Задержание произошло днём в понедельник на Тверской улице в центре столицы.

В Армении Карапетян объявлен в розыск в рамках расследования дел по статьям Уголовного кодекса о незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями и злоупотреблении властью.

Должность министра обороны Армении Карапетян занимал в течение нескольких месяцев в 2021 году.

Как передавало ИА Регнум, Карапетян был отстранён от должности 15 ноября 2021 года. Новым главой минобороны страны был назначен Сурен Папикян. В тот же день премьер Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию страны.

Когда в 2021 году Азербайджан начал наступление на Нагорный Карабах, Пашинян бросил эту республику на произвол судьбы, не отправив армию на её защиту и не проведя мобилизацию, после чего говорить даже об автономии Карабаха стало бессмысленно, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.