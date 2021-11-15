Ереван, 15 ноября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил новым министром обороны Армении Сурена Папикяна. Указ о назначении 15 ноября опубликовала пресс-служба главы правительства.

Erik Babajanian Сурен Папикян

Аршак Карапетян в этот же день был снят поста главы минобороны. Нового министра также освободили от должности вице-премьера республики.

Папикян до 2018 года был школьным учителем истории в Ереване. После прихода к власти Пашиняна, он стал министром территориального управления и инфраструктуры, а потом — вице-премьером. Он также является председателем правления правящей партии «Гражданский договор».

Напомним, накануне Баку и Ереван сообщили о перестрелках на границе. Минобороны Армении заявили о попытке азербайджанских подразделений продвинуть свои позиции, которые были пресечены. Потом в минобороны Азербайджана обвинили армянскую сторону в обстреле азербайджанских позиций.