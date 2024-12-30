Будапешт, 30 декабря, 2024, 17:22 — ИА Регнум. В 2024 году в мире появилось множество новых влиятельных сторонников мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил министр Венгрии по делам Европейского союза (ЕС) Янош Бока в интервью местному изданию Magyar Nemzet.

ИА Регнум

«Что касается российско-украинского конфликта, то в начале года почти все говорили о необходимости поиска решения на поле боя, а сегодня есть влиятельные сторонники прекращения огня и мирных переговоров», — рассказал он.

По словам Боки, в настоящее время крайне важно распространить эту альтернативную точку зрения в рамках Евросоюза. Также он отметил, что укреплению в рамках ЕС разделяющих данный подход правых сил способствует во многом деятельность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который инициировал создание фракции Европарламента «Патриоты за Европу».

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря Орбан и президент России Владимир Путин провели беседу, в рамках которой обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины. В ходе разговора президент РФ указал на деструктивную политику киевского режима, действия которого исключают возможность разрешения конфликта на Украине.

19 декабря Путин сообщил, что Россия не отказывалась от предложения Орбана о перемирии и обмене пленными. отказ прозвучал со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского. Целью России является не временное перемирие, а долгосрочный мир, добавил глава государства.