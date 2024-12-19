Москва, 19 декабря, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Россия не отказывалась от предложения премьер-министра Виктора Орбана о перемирии и обмене пленными, но от этой инициативы отказался глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

Global Look Press/Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency

«[Орбан] предложил и рождественское перемирие, он предложил и обмен пленными. Я не отказался. Я сказал: «В принципе надо подумать. Вы у них спросите». Он спросил. На следующий день глава [киевского] режима заявил, что никакого перемирия, никакого обмена пленными не будет», — рассказал президент.

Также в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции Путин заявил, что целью России является не временное перемирие, а долгосрочный мир.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря Орбан заявил, что предложил Зеленскому установить режим прекращения огня на католическое Рождество и провести обмен военнопленными с Россией. Премьер-министр Венгрии уточнил, что глава киевского режима отверг эту идею.

17 декабря Зеленский заявил, что не примет посредничество Будапешта в мирных переговорах с Москвой. Глава киевского режима также попытался унизить венгерского лидера. Он утверждал, что у Орбана нет возможностей и аргументов для воздействия на стороны переговоров.

Премьер Венгрии заявил, что не будет поддаваться на провокации Зеленского, и отметил, что киевский режим должен решить, заинтересован ли он в перемирии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что киевский режим отказался от инициативы о рождественском перемирии потому, что является «бесноватым».