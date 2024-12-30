Грозный, 30 декабря, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Цистерна с топливом загорелась на автозаправочной станции (АЗС) в Грозном, пострадавших нет, сообщили 30 декабря в пресс-службе МЧС России.

кадр из видео

Известно, что пожар охватил автоцистерну с топливом, операторскую АЗС и автомагазин.

«Благодаря грамотным действиям сотрудников МЧС России удалось минимизировать ущерб: не допущено разгерметизации цистерн на АЗС и перехода огня на близрасположенные здания», — сказано в публикации МЧС в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3938742" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Цистерна с топливом загорелась на АЗС в Грозном

Пожар площадью 450 кв. м ликвидировали 82 специалиста и 14 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 12 октября на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в Грозном взорвалась цистерна с газом. Взрывной волной цистерна была отброшена во двор жилого дома и приземлилась вблизи здания. Произошёл пожар. В тушении были задействованы 35 сотрудников и семь единиц техники. Площадь пожара составила 900 кв. м.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц