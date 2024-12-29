Москва, 29 декабря, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и площадке запуска беспилотников украинских формирований. Об этом 29 декабря рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, площадке запуска беспилотных летательных аппаратов», — заявил он.

Конашенков уточнил, что российские военные также нанесли поражения скоплениям личной и военной техники противника в 137 районах, а силы противовоздушной обороны сбили 61 дрон самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря армия России нанесла удар по военному аэродрому и складу с горюче-смазочными материалами украинских войск. Также были поражены скопления личного состава и военной техники ВСУ в 148 районах.

В Минобороны РФ 27 декабря рассказали, что российские военные за неделю нанесли 38 ударов, включая один массированный, по используемым для работы военно-промышленного комплекса энергетики объектам на Украине и по другим военным целям. Были поражены базы горючего, цеха производства и хранения дронов, учебные центры операторов БПЛА и пункты временной дислокации подразделений ВСУ, включая националистические формирования и иностранных наёмников.