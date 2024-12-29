Киев, 29 декабря, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Во временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы. Об этом 29 декабря сообщило украинское издание «Зеркало недели».

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«В Херсоне… сообщают о взрывах», — говорится в сообщении. При этом не уточняется, где именно произошли взрывы.

Воздушную тревогу на временно оккупированной украинскими формированиями части Херсонской области не объявляли.

Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по целям на контролируемой Киевом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, назначенный Киевом т. н. глава госадминистрации Запорожской области Иван Фёдоров 28 декабря заявил, что на временно подконтрольной ВСУ части региона за сутки прогремело как минимум 397 взрывов. По его словам, в результате этого были повреждены несколько объектов инфраструктуры.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 27 декабря рассказал, что во временно оккупированном Украиной городе Запорожье прозвучал мощный взрыв. Он уточнил, что взрыв был такой силы, что в жилых домах в городе затряслись стёкла.