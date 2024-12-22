Киев, 22 декабря, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины, следует из данных онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации.

Yulii Zozulia/Global Look Press

В 16:15 мск сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской области. До этого она была объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Информации от Минобороны РФ по этому поводу пока не поступало.

Вечером 21 декабря на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Николаеве. После взрывов в украинской столице вспыхнул пожар, повреждения получила тепломагистраль, сообщил 20 декабря мэр Киева Виталий Кличко.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела серия мощных взрывов. Очевидцы рассказали о работе систем противовоздушной обороны и ярком зареве над украинской столицей.

В этот же день российское оборонное ведомство проинформировало, что военные ВС РФ поразили цели в Киеве высокоточным оружием большой дальности. В их число вошли: пункт управления Службы безопасности Украины и конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит ракетные комплексы «Нептун» и крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха».