Москва, 30 декабря, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли новые удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, которые обеспечивают деятельность военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, проинформировал 30 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения, пунктам управления и местам запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 143 районах», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и площадке запуска дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Российские военные также нанесли поражения скоплениям личной и военной техники противника в 137 районах, силы ПВО сбили 61 беспилотник самолётного типа.

Днём ранее российская армия нанесла удар по военному аэродрому и складу с горюче-смазочными материалами украинских войск. Также были поражены скопления личного состава и военной техники ВСУ в 148 районах.

ВС России, отвечая на атаки украинских подразделений по гражданским объектам, наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления по всей Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз отмечал, что среди целей нет жилых домов или объектов социальной инфраструктуры.